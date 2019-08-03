Шапаренко переведен в дубль Динамо

Александр Хацкевич недоволен физической формой хавбека Динамо Николая Шапаренко. Игрок сейчас занимается с молодежной командой.

Хавбек Динамо Николай Шапаренко сыграл 52 минуты в поединке молодежных команд Львова и Динамо, который завершился победой киевлян со счетом 3:2.

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В заявку на матч основных команд Шапаренко не попал. Наставника "бело-синих" Александра Хацкевича не устраивает физическая форма игрока, поэтому 20-летний полузащитник оказался в дубле Динамо, сообщает телеканал "Футбол 2".

Отметим, что в текущем сезоне Шапаренко еще не попадал в заявку первой команды – как в поединке в Суперкубке против Шахтера, так и в УПЛ против Карпат и Львова.

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