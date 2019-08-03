Львів – Динамо: Хацкевич прокоментував перемогу киян та розповів про кадрову ситуацію перед матчем з Брюгге

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився емоціями після перемоги над Львовом в матчі 2-го туру УПЛ.

Динамо вдруге за кілька днів здобуло перемогу у Львові – раніше перед киянами капітулювали Карпати, а сьогодні настала черга команди Богдана Блавацького.

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"Гра була під контролем. У першому таймі ми створювали хороші моменти. Були прекрасні можливості забити у Буяльського і Бєсєдіна. У другому таймі взяли м'яч під контроль і забили третій гол. Всі моменти неможливо реалізувати. Сьогодні ми забили три м'ячі і зіграли на нуль. Сумарно в двох виїзних матчах забили п'ять м'ячів. Так, потрібно надійніше грати в обороні і показувати концентрацію в завершальній стадії.

В кінці матчу, можливо, ми почали перегравати із середнім і коротким пасом, але імпровізація, як кажуть, не заборонена. Потрібно було дати ігровий час Франу Солю і Циганкову. До того ж, була потрібна ротація з прицілом на гру з Брюгге. Тому дали відпочити Гармашу і Бойку. У Миколенка після гри з Карпатами серйозний удар, але ще є час на відновлення.

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Шапаренко? Він не поїхав до Києва, а залишився з командою. У нас є конкуренція, і це добре. Що стосується Жерсона Родрігеса, то він у Києві. Завтра проведе з нами тренування і буде готуватися до виїзного матчу з Брюгге. Спочатку подивимося на його стан. У нього був важкий переліт з Японії, але він в ігровому тонусі, оскільки там йшов чемпіонат.

В минулій грі пенальті бив Бєсєдін, сьогодні – Буяльський? Хлопці самі вирішують, хто буде бити", – цитує Хацкевича Динамоманія.

Нагадаємо, поєдинок Брюгге – Динамо пройде 6 серпня у Бельгії.