Динамо впервые в истории разгромило Львов и продлило рекордную серию

Победа над Львовом в поединке 2-го тура УПЛ стала для Динамо особенной. Киевляне установили сразу несколько достижений.

Динамо спокойно победило Львов во втором туре Премьер-лиги 2019/20. За "бело-синих" забивали Виталий Буяльский (дважды) и Карлос Де Пена.

Интересно, что Динамо разгромило львовян впервые в истории противостояния. Ранее киевляне побеждали "львов" 5 раз, из них 4 раза был зафиксирован счет 1:0, а еще в одном случае – 2:1.

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Кроме того, Динамо продлило рекордную выездную результативную серию, которая длится с 25 февраля 2018 года. В активе команды Хацкевича 41 гол в 24-х выездных поединках подряд. Львов в свою очередь не выиграет дома с 10 ноября прошлого года – этот поединок стал уже 10-м, в котором команда снова ушла из домашнего поля без трех очков.

Еще одно персональное достижение установил Виталий Буяльский – теперь в его активе 3 гола в ворота Львова, что сделало его лучшим бомбардиром в истории дуэлей львовян с динамовцами.

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