Как известно, после домашнего поражения в матче 7-го тура УПЛ от СК Днепр-1 (1:3) наставник Львова Георгий Цецадзе на послематчевой пресс-конференции объявил о своей отставке.

Львов – СК Днепр-1 – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сегодня, 25 октября, руководство "горожан" на своем сайте официально подтвердило конец отношений с уже бывшим коучем.

Напомним, Цецадзе возглавил львовский клуб в июне 2020 года, однако до сих пор не добыл ни одной победы с "сине-золотыми львами" – в пассиве наставника 9 поражений и лишь 3 ничьи. Как следствие, Львов с 1 баллом занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей