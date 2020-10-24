Львов в предыдущем туре пропустил от Шахтера четыре гола за 18 минут. Подопечных Георгия Цецадзе это должно было мотивировать на сатисфакцию, однако ещё больше их мотивировала серия в 18 матчей побед – впрочем, соперник вновь был не из простых. СК Днепр-1 неделю назад уверенно переиграл Десну, впервые набрав сразу три очка в сезоне, а сегодня команда Игоря Йовичевич явно хотела начать серию побед.

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Первый тайм получился довольно весёлым. Уже на первых минутах команды обменялись неплохими атаками с ударами по воротам – Логинов головой бил неточно, а вот выстрел Шины метров с 14-ти парировал Сарнавский. На 13-й же счёт был открыт: днепровцы перехватили поперечную передачу и провели контрвыпад, в завершении которого Булеца выкатил пас на Когуту под удар с линии штрафной – 0:1. Львовяне, однако, не сдавались, сравняв на 23-й усилиями Кравчука, которому удалось замкнуть подачу Кошмана со штрафного.

Впрочем, через две минуты гости восстановили преимущество в результате вброса аута, который принял Довбик – Артем обработал мяч на углу штрафной и фантастическим ударом направил его в дальний угол. 1:2! После этого форвард СК Днепр-1 мог отличиться дважды, однако выстрел с острого угла с носка на 37-й минуте парировал Костик, а попытка забить с центра штрафной на 43-й завершилась пролётом мяча мимо штанги ворот. В целом, первый тайм оказался симпатичным. Львов явно старался, а скорости были высокими.

Старт второго тайма был за СК Днепр-1. Подопечные Игоря Йовичевича очень быстро подходили к штрафной и имели два неплохих момента – на 50-й минуте Довбик метров с 24-х пробил в руки Костику, а выстрел Назаренко с разворота на 55-й минуте голкипер парировал. "Горожане" огрызнулись дальним ударом Шины в руки Сарнавскому. Постепенно темп игры упал.

В середине тайма особенно интересных эпизодов не возникало. Львов старался идти вперёд, но все попытки обострить игру выглядели хаотично и неинтересно. СК Днепр-1 уверенно срывал темп и удерживал счёт, надеясь на контратаки. Первая реальная возможность забить второй гол в ворота гостей прилетела аж на 80-й минуте, когда новичок Чирьяк пробил со стандарта с отскоком от газона, но Сарнавский справился. Наказание за расточительность прилетело на 83-й – это Чичиков, который вышел на замену, в красивом прыжке с эффектным ударом замкнул передачу от Пихалёнка с правого фланга. 1:3! Львов капитулировал.

Таким образом, СК Днепр-1 одержал вторую подряд победу и набрал восемь очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея один зачётный балл, замыкает её.

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