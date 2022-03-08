Бывший тренер Динамо Олег Лужный убежден, что молчание во время войны – преступление против нашей Родины.

"Я поддерживаю все санкции против РФ. Люди, занимающиеся спортом, являются частью нации. Когда нация избирает президента, она также несет ответственность за действия избранного президента.

Лужный вступил в ряды территориальной обороны

Если они молчат, значит, поддерживают то, что сейчас происходит: вторжение в мирную страну. Российские спортсмены могут и должны говорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбить мирных людей в 21 веке, которые не нанесли никакого вреда России? Это не укладывается в голове", – цитирует Лужного Mirror .

Напомним, ни один российский футболист публично не осудил действия Путина в Украине. Максимум – слова "нет войне" без упоминаний о вторжении и бомбардировке наших городов.