Лужный аргументировал, почему считает российских спортсменов соучастниками нападения на Украину
Бывший тренер Динамо Олег Лужный убежден, что молчание во время войны – преступление против нашей Родины.
"Я поддерживаю все санкции против РФ. Люди, занимающиеся спортом, являются частью нации. Когда нация избирает президента, она также несет ответственность за действия избранного президента.
Лужный вступил в ряды территориальной обороны
Если они молчат, значит, поддерживают то, что сейчас происходит: вторжение в мирную страну. Российские спортсмены могут и должны говорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбить мирных людей в 21 веке, которые не нанесли никакого вреда России? Это не укладывается в голове", – цитирует Лужного Mirror.
Напомним, ни один российский футболист публично не осудил действия Путина в Украине. Максимум – слова "нет войне" без упоминаний о вторжении и бомбардировке наших городов.
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