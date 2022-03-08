Бывший тренер Динамо Олег Лужный не теряет надежды на победу Украины и пытается самостоятельно защищать наше государство от российских захватчиков.

"Обстреливают и разрушают целые города и поселки. Патрик Виейра и Жиль Гриманди очень обеспокоены, предложили свою поддержку. Как и все преданные украинцы, нахожусь в Украине, где все наши люди защищают родину. Вступил в ряды территориальной обороны.

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Ситуация очень напряженная, сирена раздается три-четыре раза в день, также ночью. Людям приходится быстро убегать в бомбоубежища, женщины с маленькими детьми, не понимающие, что происходит, они напуганы. Разрушаются целые города, люди остаются без газа, света, воды и пищи. Но наша нация, как никогда, едина. Мы не сдадимся, каждый пытается помочь как можно лучше.

То, что делают россияне – это большая угроза не только Украине. Украинская армия, наши герои, мы сейчас защищаем всю Европу. Уверен, что все мои бывшие одноклубники озабочены текущей ситуацией. Единственное, что у них нет моего нового мобильного телефона.

Очень благодарен своим одноклубникам, которые меня поддерживают. Я очень благодарен и горжусь нашими воинами, которые нас защищают! Благодарен нашему Президенту Владимиру Зеленскому, который так преданно стоит за Украину и наш народ", – цитирует Лужного Mirror .