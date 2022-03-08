Колишній тренер Динамо Олег Лужний переконаний, що мовчання під час війни – це теж злочин проти нашої Батьківщини.

"Я підтримую всі санкції проти РФ. Люди, які займаються спортом, є частиною нації. Коли нація обирає президента, вона також несе відповідальність за дії обраного президента.

Лужний вступив до лав територіальної оборони

Якщо вони мовчать, значить, підтримують те, що зараз відбувається: вторгнення в мирну країну. Російські спортсмени можуть і повинні говорити зі своїм президентом, щоб зупинити війну. Бомбити мирних людей у ​​21 столітті, які не зробили жодної шкоди Росії? Це не вкладається у голові", – цитує Лужного Mirror.

Нагадаємо, жоден російський футболіст публічно не засудив дії Путіна в Україні. Максимум, на який спромоглись гравці, – слова "ні війні" без жодних згадок про вторгнення та бомбардування наших міст.

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