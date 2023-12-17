Лутон предоставил футбольному сообществу обновленную информацию о защитнике Томе Локьере, который упал на газон во время матча против Борнмута.

"Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана произошла остановка сердца на поле, но помощь оказалась своевременной. Дальнейшее лечение Локьер получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих команд.

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Сейчас Том переведен в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильное, и сейчас он проходит дальнейшее обследование вместе со своей семьей у его постели. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые слова в адрес Локса", – говорится в официальном заявлении Лутона.

Это не первый случай, когда капитану Лутона становится плохо на футбольном поле. В прошлом сезоне подобное произошло с 29-летним Локьером во время финальной встречи за выход в АПЛ. Следует заметить, что у валлийца была операция на сердце.

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