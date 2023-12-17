Лутон надав футбольній спільноті оновлену інформацію про захисника Тома Лок'єра, який впав на газон під час матчу проти Борнмута.

"Наш медичний персонал підтвердив, що у капітана сталася зупинка серця на полі, але допомога виявилася вчасною. Подальше лікування Лок'єр отримав на стадіоні, за що ми ще раз дякуємо медичним бригадам обох команд.

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Наразі Том переведений до лікарні. Ми можемо запевнити вболівальників, що його стан стабільний, і зараз він проходить подальше обстеження разом зі своєю сім'єю біля його ліжка. Ми хотіли б подякувати всім за підтримку, турботу та теплі слова на адресу Локса", – йдеться у офіційній заяві Лутона.

Це не перший випадок, коли капітану Лутона стає зле на футбольному полі. В минулому сезоні подібне трапилось з 29-річним Лок'єром під час фінальної зустрічі за вихід в АПЛ. Варто зауважити, що у валлійця була операція на серці.

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