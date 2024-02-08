Выступления Андрея Лунина в этом сезоне позволили Флорентино Пересу определиться с приоритетами в кадровом усилении.

Реал имеет несколько трансферных приоритетов, в частности, завершение саги Мбаппе и возможный трансфер Альфонсо Дэвиса. Также мадридцы рассматривали вариант с усилением вратарской позиции, но игра Лунина и его заявление о желании остаться в Мадриде изменили планы Переса, сообщает Don Diario.

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Поэтому боссы Реала уверены, что украинец не захочет менять клуб, а затем не будут сохранять в команде Кепу, который не оправдал ожиданий. В следующем сезоне вратарями "сливочных" будут Тибо Куртуа и Андрей Лунин, а подписание нового вратаря исключено.

Добавим, что Лунин провел 15 матчей за Реал в этом сезоне, пропустил 13 голов и 6 раз сохранял ворота "сухими". Transfermarkt в 8 млн евро оценивает 24-летнего кипера, которого связывали с Баварией, Бетисом, Вильяреалом и Аяксом.

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