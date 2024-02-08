Голкипер Реала Андрей Лунин впервые публично подтвердил, что летом 2024 года он не будет свободным агентом.

– У тебя контракт до 2025 года, есть какие-то идеи?

– Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это и есть идея, это план. Но я даже не знаю, что может произойти.

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– Ты хотел бы остаться в Реале?

– Конечно, – заверил Лунин в комментарии El Chiringuito TV.

Украинец воспользовался травмой Куртуа и получил регулярную игровую практику, выиграв конкуренцию у Кепы. Андрей провел 15 матчей, пропустил 13 голов и 6 раз сохранял ворота "сухими". Transfermarkt в 8 млн евро оценивает 24-летнего кипера, которого связывали с Баварией, Бетисом, Вильярреалом и Аяксом.

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