Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти после непростой победы над Альмерией (3:2) в 21-м туре чемпионата Испании в очередной раз рассказал, как будет использовать своих вратарей – Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу.

"Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов.

Три пропущенных гола Кепы и огненный камбэк Мадрида в видеообзоре матча Реал – Альмерия – 3:2

Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится точно так же.

Пропускают много голов? Мы должны быть более твердыми и решительными во время игры в обороне", – цитирует Анчелотти официальный сайт мадридцев.

Напомним, сейчас Реал идет в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая Жироне одно очко (у "сливочных" есть еще игра в запасе).

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды