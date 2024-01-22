"Я не привык проводить ротацию голкиперов": Анчелотти поставил точку относительно конкуренции Лунина и Кепы в Реале
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти после непростой победы над Альмерией (3:2) в 21-м туре чемпионата Испании в очередной раз рассказал, как будет использовать своих вратарей – Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу.
"Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов.
Три пропущенных гола Кепы и огненный камбэк Мадрида в видеообзоре матча Реал – Альмерия – 3:2
Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится точно так же.
Пропускают много голов? Мы должны быть более твердыми и решительными во время игры в обороне", – цитирует Анчелотти официальный сайт мадридцев.
Напомним, сейчас Реал идет в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая Жироне одно очко (у "сливочных" есть еще игра в запасе).
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