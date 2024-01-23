"Футбол 24" подготовил очередной выпуск на своем YouTube-канале. Главная тема – голевая феерия Артема Довбика, оформившего хет-трик за Жирону в ворота Севильи.

Артём Довбик стал главным героем Ла Лиги. Форвард Жироны и сборной Украины забил три гола в ворота Севильи, вырвавшись на первое место в списке бомбардиров чемпионата Испании. Кроме Довбика, гол в свой актив записал и Виктор Цыганков. Жирона продолжает творить сказку, сохраняя лидерство.

В последний раз украинский футболист делал хет-трик в топ-чемпионате Европы еще 15 лет назад. В 2009-м это удалось Андрею Воронину, который тогда разрывал за берлинскую Герту.

Роман Яремчук провел не слишком удачный матч против Атлетика, а Андрей Лунин пропустил игру Реала с Альмерией. Мадридцы проигрывали 0:2, но вырвали победу в скандальном матче. Тема судейства на Сантьяго Бернабеу еще будет иметь продолжение.

О выступлениях украинцев в 21 туре Примеры, а также почему Хави не получит Георгия Судакова, смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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