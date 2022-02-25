"Мы разговаривали с Луниным – и я, и президент поговорили с ним, чтобы показать наше расположение. Понятно, что это ужасный момент для него. Весь клуб хочет передать нашу поддержку. Единственное, что мы можем сделать, это быть рядом с ним.

Очевидно, сейчас у Лунина нет того духа, который был раньше. У него есть близкие люди под Киевом – мама, родные, друзья, потому очевидно, что он волнуется. Это нормально. Это влияет на него. Тренировки помогают отвлечься.

"Он волнуется, но на тренировках Олекс был великолепен", – Гвардиола подтвердил готовность Зинченко к игре с Эвертоном

Удивительно, что в XXI веке происходят такие вещи. Надеюсь, что скоро это можно будет исправить. Мой дед пережил Первую мировую войну, отец – Вторую. Они мне многое поведали. Война – это ужас. И точка", – цитирует Карло Анчелотти AS.

Также, по утверждению Marca, украинский голкипер получил от Реала предложение любой помощи для себя и своей семьи. Украинца поддерживает вся команда, а обычно спокойный Лунин был тронут таким отношением. Несмотря на страшные события на родине, вратарь тренировался наравне с партнерами, продемонстрировав свой профессионализм.

Россия напала на Украину: УЕФА лишил окупантов финала ЛЧ, Вернидуб спешит в Украину (LIVE)