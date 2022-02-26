"Дорогі іспанці та всі люди, які хочуть допомогти Україні зараз у ці важкі часи. На вулиці Мендес Альваро 8, Ucramarket, з 11:00 до 17:00 потрібні: консерви, вата, еластичні бинти, кровоспинні препарати, знеболювальні засоби, теплі шкарпетки. Щиро дякую за співпрацю", – написав Лунін в Instagram.

Лунін отримав повну підтримку Реала і був зворушений – Анчелотті чудово розуміє українця з власного досвіду

Андрій не потрапив у заявку Реала на матч з Райо Вальєкано, який відбудеться 26 лютого о 19:30. Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що він і клуб надають повну підтримку українцю на фоні російського військового вторгнення.

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