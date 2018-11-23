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Лунин впервые выходит в основе Леганеса на матч Ла Лиги

21:10 120 Читати українською
Лунин впервые выходит в основе Леганеса на матч Ла Лиги
Андрей Лунин / ФК Леганес

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Леганеса на матч 13-го тура испанской Примеры против Алавеса.

Украинский вратарь заменил в основе опытного Ивана Куэльяра, который получил травму в предыдущем поединке "огурцов" с Жироной.

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В том матче Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес как раз из-за травмы основного конкурента. Накануне главный тренер "пепинерос" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что воспитанник Днепра начнет матч против Алавеса с первых минут.

Отметим, что поединок Леганес – Алавес начнется на Мунисипал де Бутарке в 22:00 по Киеву.

Испания13 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Алавес: Пятница 23 ноября 2018

Леганес

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Алавес
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