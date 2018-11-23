toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лунін вперше виходить в основі Леганеса на матч Ла Ліги

21:10 373 Читать на русском
Лунін вперше виходить в основі Леганеса на матч Ла Ліги
Андрій Лунін / ФК Леганес

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в стартовому складі Леганеса на матч 13-го туру іспанської Прімери проти Алавеса.

Український воротар замінив в основі досвідченого Івана Куельяра, який зазнав ушкодження в попередньому поєдинку "огірків" із Жироною.

Black Friday: потенційні трансфери усіх клубів Ла Ліги – Зінченко та Лунін у списках двох покупців

У тому матчі Лунін вимушено дебютував в Ла Лізі за Леганес якраз через травму основного конкурента. Напередодні головний тренер "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно підтвердив, що вихованець Дніпра розпочне матч проти Алавеса з перших хвилин.

Відзначимо, що поєдинок Леганес – Алавес розпочнеться на Мунісіпаль де Бутарке о 22:00 за Києвом.

Іспанія13 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Алавес: П'ятниця 23 листопада 2018

Леганес

live 36'
0 : 0
Алавес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Головне Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес - Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
23
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук