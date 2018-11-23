Лунін вперше виходить в основі Леганеса на матч Ла Ліги

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в стартовому складі Леганеса на матч 13-го туру іспанської Прімери проти Алавеса.

Український воротар замінив в основі досвідченого Івана Куельяра, який зазнав ушкодження в попередньому поєдинку "огірків" із Жироною.

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У тому матчі Лунін вимушено дебютував в Ла Лізі за Леганес якраз через травму основного конкурента. Напередодні головний тренер "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно підтвердив, що вихованець Дніпра розпочне матч проти Алавеса з перших хвилин.

Відзначимо, що поєдинок Леганес – Алавес розпочнеться на Мунісіпаль де Бутарке о 22:00 за Києвом.