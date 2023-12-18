Андрей Лунин будет иметь достаточно вариантов для продолжения карьеры в случае прощания с Реалом.

Наполи вернулся к идее приглашения голкипера сборной Украины, утверждает Оk Fichajes.

Реал принял сенсационное решение по Лунину

Партенопейцы интересовались Луниным еще прошлым летом, однако до серьезных переговоров дело не дошло. Вратарская дилемма для чемпионов Италии становится гораздо острее, поскольку Алекс Мерет не спешит подписывать новый контракт. Вероятно, Наполи придется отпускать основного вратаря бесплатно и искать ему замену. Ценник Лунина следующим летом должен составить около 12 млн евро, что является вполне подъемной суммой для итальянского гранда.

Добавим, что в нынешнем сезоне украинский кипер Реала провел 9 матчей, пропустил 6 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими". Его соглашение с мадридцами рассчитано до лета 2025-го.

Реал разгромил Вильярреал, снова вырвавшись в лидеры Ла Лиги – Лунин скучал в основе, но пропустил гол