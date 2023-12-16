Голкипер Реала Андрей Лунин может задержаться в Мадриде еще на несколько лет.

Выступления украинского вратаря в последних матчах за мадридцев пошатнули иерархию, которую ввел Карло Анчелотти с приходом в команду Кепы Аррисабалаги. Андрею Лунину удалось заслужить доверие итальянского специалиста и он стал получать больше игрового времени.

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Согласно информации El nacional, игра украинца настолько впечатлила президента Реала Флорентино Переса, что он решил уговорить голкипера продлить соглашение с клубом. Лунину предложат новый контракт, который будет действовать до 2028 года.

Напомним, что Андрей в текущем сезоне принял участие в восьми матчах за Реал. В четырех играх ему удалось оставить свои ворота "сухими". Действующее соглашение Лунина с мадридцами действует до 2025 года.

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