Андрій Лунін матиме достатньо варіантів для продовження кар'єри у разі прощання з Реалом.

Наполі повернувся до ідеї запрошення голкіпера збірної України, стверджує Оk Fichajes.

Реал ухвалив сенсаційне рішення щодо Луніна

Партенопейці цікавилися Луніним ще минулого літа, однак до серйозних переговорів справа не дійшла. Воротарська дилема для чемпіонів Італії стає значно гострішою, оскільки Алекс Мерет не поспішає підписувати новий контракт. Ймовірно, Наполі доведеться відпускати основного воротаря безкоштовно і шукати йому заміну. Цінник Луніна наступного літа повинен скласти близько 12 млн євро, що є цілком підйомною сумою для італійського гранда.

Додамо, що у нинішньому сезоні український кіпер Реала провів 9 матчів, пропустив 6 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими". Його угода з мадридцями розрахована до літа 2025-го.

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