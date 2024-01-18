Лунин в старте на мадридское дерби: онлайн-трансляция матча Атлетико – Реал
Атлетико принимает Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Атлетико – Реал стартует 18 января в 22:30 по киевскому времени. Недавно команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании. Тогда в экстра-тайме верх взяла команда Карло Анчелотти (5:3), а Кепа Аррисабалага провел не слишком удачную игру.
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Сегодня на дерби в Кубке Испании выйдет Андрей Лунин, удачно отыгравший против Барселоны в финале Суперкубка. Карло Анчелотти сдержал слово, анонсировав выход украинца в стартовом составе.
Где смотреть матч Атлетико – Реал? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Победитель поединка выйдет в четвертьфинал Кубка Испании 2023/24.
Стартовые составы:
Атлетико:
Реал:
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