Атлетико принимает Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Атлетико – Реал стартует 18 января в 22:30 по киевскому времени. Недавно команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании. Тогда в экстра-тайме верх взяла команда Карло Анчелотти (5:3), а Кепа Аррисабалага провел не слишком удачную игру.

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Сегодня на дерби в Кубке Испании выйдет Андрей Лунин, удачно отыгравший против Барселоны в финале Суперкубка. Карло Анчелотти сдержал слово, анонсировав выход украинца в стартовом составе.

Где смотреть матч Атлетико – Реал? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Победитель поединка выйдет в четвертьфинал Кубка Испании 2023/24.

Стартовые составы:

Атлетико:

Реал:

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