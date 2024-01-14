Вечеринка для Винисиуса в первом тайме

Барселона не так и плохо начала Класико, сразу организовав хороший момент и вроде бы нормально прикрывая Винисиуса. В частности, тот врывался в штрафную уже на 3-й минуте, но Кристенсен мастерски отобрал у него мяч. Вообще, бразилец в последних матчах против Барсы выглядел неидеально – не в последнюю очередь из-за сопротивления Араухо, которого Хави снова бросил на фланг под Жуниора.

Впрочем, уже на 7-й минуте Винисиус открыл счет. Вингер просто не стал играть с Араухо, открывшись в центре под разрезной пас Беллингема. Пас был довольно мягким и медленным, но Кунде не смог его перехватить – как следствие, Винисиус вышел один на один. 1:0.

Ровно через минуту каталонцы ошиблись под прессингом Реала. Эпизод завершился выстрелом Родриго с линии штрафной, который парировал Пенья. На 10-й же минуте кипер Барселоны был бессилен – Родриго открылся за Кристенсеном и убежал, приняв шикарную передачу от Карвахаля. Далее произошло врывание в штрафную, пас на дальнюю штангу и замыкание Винисиуса. Араухо не успел за бразильцем. 2:0!

Винисиус стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось оформить дубль в Класико в стартовые 10 минут. Последний раз это удавалось Гари Линекеру в 1987-м (но англичанин справился за 5 минут), а игроки Реала имели такое достижение аж в 1978-м. Кроме того, бразилец обновил рекорд 70-летней давности – он забил два гола Барсе за 178 секунд. Последний раз представители "королевского клуба" проворачивали подобное в 1953-м.

Неудивительно, что после такого успеха Мадрид взял паузу в обострении игры. "Сливочные" в принципе не планировали ее вести – они работали через прессинг и забросы за спину высокой линии обороны, а контроль мяча опускался до 34%. Но и этого хватило для третьего гола.

На 37-й минуте Винисиус ворвался в центр штрафной и был готов замыкать подачу Карвахаля, но затем почувствовал руку Араухо на спине и упал. Пенальти! Сам пострадавший его и реализовал. Таким образом, Винисиус стал первым футболистом в ХХІ веке, которому удалось оформить хет-трик в Эль-Класико за 39 минут.

Кроме того, Винисиус стал лишь пятым футболистом за всю историю Эль-Класико, которому удалось забить трижды до перерыва.

Реал тоже обновил рекорды. Мадридцы стали первой от основания Суперкубка Испании (1982 год) командой, которой удалось забить 8 голов за два матча.

Лунин сдержал Барселону на важнейшем отрезке. Вопросов к украинцу не было

А все могло пойти иначе, если бы на 5-й минуте Барселона открыла счет. Левандовски получил проникающую передачу на правый угол вратарской, однако Лунин вовремя вышел из ворот. Поляк пытался протолкнуть мяч мимо него – украинец не дал! После этого он лежа еще и взял добивание от Гюндогана, хотя оно получилось крайне хилым и неточным.

Все могло пойти иначе и на 12-й минуте, когда каталонцы могли сократить отставание в счете. Торрес обыгрался с Педри и пробил с лету с линии штрафной – Реал спасла перекладина, однако на добивании оказался Левандовски. Роберт выстрелил в ближнюю девятку, но Лунин выполнил сейв!

В конце концов, все могло пойти иначе на 27-й минуте, когда после обрезки Менди один на один вышел Ферран Торрес. Правда, угол был острым, но прошить нашего голкипера такой мастер мог бы. Не прошил – Лунин парировал ногами!

В итоге, Барселона забила аж на 33-й минуте. Здесь уже вопросов к Лунину быть не могло. После подачи с левого фланга Менди выбил мяч, однако его на линии штрафной подхватил Левандовски. Поляку удался шикарный удар с подъема – точно в дальний угол, без особых шансов для голкипера. Хотя Андрей ладонью зацепил сферу.

Кстати, Роберт стал самым возрастным автором гола в истории Эль-Класико (поляку на момент рекорда стукнуло 35 лет и 146 дней). Предыдущим лидером в рейтинге был Пако Хенто – легендарный мадридиста сделал это в 1969-м.

Единственный эпизод, в котором к Лунину могли возникнуть вопросы, произошел на 5-й компенсированной к первому тайму минуте. Украинец выпрыгнул на перехват навеса с углового – впрочем, он или не добрался до мяча, или ему помешал Рюдигер. Пусть тайм как, а на подборе оказался Педри, который из пределов штрафной пробил в правую девятку. Получилось немного неточно.

Во втором тайме Лунин не то что бы скучал, но моментов не возникало до 80-й минуты. Именно тогда свежий Фелиш принял мяч в штрафной, эффектно подработав его пяткой и фактически вывалившись один на один. Жоау мощно выстрелил низом – Андрей парировал!

Во всей этой истории радует, что Лунин не просто выдал топовый матч. Украинец выдал его после провала Кепы в полуфинале – контраст был просто сумасшедшим. Даже в эпизодах, где Андрей не мог выручить, в глаза бросалась готовность к ударам и игре на выходах. Он не пропускал мячи взглядом, а доигрывал до конца. Браво!

Барса не смогла настроиться на камбэк. Винисиус уничтожил Араухо.

Реал не стал форсировать игру после перерыва, как не делал этого и после второго забитого. У Барселоны же не получалось даже намеков на остроту у чужих ворот. Как следствие, моментов не возникало до 64-й минуты, когда мадридцы вколотили четвертый гол.

Показательно, что он произошел после провальной атаки "блаугранас". Реал плавно, без особых ускорений, разогнал ответку. Вальверде принял передачу на ход по правому флангу, спокойно посмотрел в штрафную и подал на дальний край – Винисиус же подхватил мяч и прострелил мимо Араухо и свежего Ямала.

Кунде выбил сферу на Родриго, а тот сразу же пробил метров с 10-ти. 4:1 Таким образом, Реал забил 4 гола Барселоне в двух из трех последних Эль-Класико. Столько же раз, сколько в предыдущих 73-х встречах.

"Бланкос" могли и пятый организовать на 79-й минуте, однако свежий Браим Диас запорол выход один на один, а выстрел Джуда с подбора заблокировал Кунде. На линии ворот. Этот эпизод произошел уже при игре в неравных составах – на 71-й минуте Араухо не смог выбить мяч из-под Винисиуса, зато чиркнул его шипами по ноге. Арбитр без колебаний показал уругвайцу вторую желтую.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 4:1. "Королевский клуб" берет реванш за вынос в Суперкубке-2023.

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