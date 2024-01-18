Лунін у старті на мадридське дербі: онлайн-трансляція матчу Атлетіко – Реал
Атлетіко приймає Реал Мадрид у 1/8 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Атлетіко – Реал стартує 18 січня о 22:30 за київським часом. Нещодавно команди вже зустрічалися у півфіналі Суперкубка Іспанії. Тоді в екстра-таймі гору взяла команда Карло Анчелотті (5:3), а Кепа Аррісабалага провів не надто вдалу гру.
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Сьогодні на дербі в Кубку Іспанії вийде Андрій Лунін, який вдало відіграв проти Барселони у фіналі Суперкубка. Карло Анчелотті дотримав слова, анонсувавши вихід українця у стартовому складі.
Де дивитися матч Атлетіко – Реал? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Переможець поєдинку вийде у чвертьфінал Кубка Іспанії 2023/24.
Стартові склади:
Атлетіко:
Реал:
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