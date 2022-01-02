Андрей Лунин вынужден отложить мечты о дебюте за Реал в рамках чемпионата Испании.

Испанское издание Marca заранее раскрыло состав мадридцев на нынешний матч против Хетафе.

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В основе команды Карло Анчелотти таки выйдет Тибо Куртуа. Бельгиец только недавно переболел коронавирусом, что давало Андрею Лунину шансы впервые сыграть за Реал в Примере. Впрочем, украинец снова будет сидеть на скамье запасных.

Лунину остается ждать 5 января, когда Реал будет играть против Алькояно в Кубке Испании. Год назад в аналогичном матче Андрей дебютировал за "сливочных", став соучастником сенсационного поражения 1:2.

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