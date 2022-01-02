Андрій Лунін змушений відкласти мрії про дебют за Реал в рамках чемпіонату Іспанії.

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У основі команди Карло Анчелотті таки вийде Тібо Куртуа. Бельгієць лише нещодавно перехворів коронавірусом, що давало Андрію Луніну шанси вперше зіграти за Реал у Прімері. Втім, українець знову сидітиме на лаві запасних.

Луніну залишається чекати 5 січня, коли Реал гратиме проти Алькояно в Кубку Іспанії. Рік тому в аналогічному матчі Андрій дебютував за "вершкових", ставши співчучасником сенсаційної поразки 1:2.

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