Новым спонсором Боруссии Д станет компания Rheinmetall, которая специализируется на изготовлении оружия. Такой шаг возмутил многих, ведь Rheinmetall в последнее время поставляет боеприпасы Израилю для военных операций в секторе Газа.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов – Лунин в заявке

Контракт с компанией подписан до 2027 года, что сделает Боруссию Д первым немецким клубом со спонсором из оружейной промышленности. Такое решение решительно осудил и легендарный Гари Линекер, который заявил, что из-за этого впервые будет болеть за Реал в финале Лиги чемпионов.

К слову, финальный поединок ЛЧ 2023/24 Боруссия Д – Реал состоится на Уэмбли уже сегодня, 1 июня, начало в 22:00.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов