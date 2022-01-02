Уже сегодня, 2 января, в 21-м туре АПЛ Эвертон будет принимать Брайтон. Украинские болельщики надеялись увидеть в этом поединке дебют экс-звезды Динамо Виталия Миколенко. Однако выход новоиспеченного защитника "ирисок" не состоится.

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Дело в том, что правила английской Премьер-лиги содержат норму, согласно которой новые футболисты, зарегистрированные между 1 и 3 января, не имеют права играть в проходящих в эти же даты матчах тура, сообщает Sport.ua.

Таким образом, 22-летний футболист сможет дебютировать за Эвертон лишь в субботу, 8 января, в поединке 1/32 финала Кубка Англии против Халл Сити.

Напомним, Эвертон в турнирной таблице АПЛ занимает 15-е место, имея в своем активе 19 очков после 17 матчей.

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