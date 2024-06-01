Легенда Реала дал совет Родриго на фоне прихода Мбаппе и слухов о Ман Сити: "Игроки не понимают, что имеют в Мадриде"
Бывший игрок Реала Предраг Миятович поделился своим опытом и посоветовал Родриго не спешить покидать стан "сливочных" из-за страха оказаться на скамейке запасных.
“Я совершил ошибку, когда покинул Мадрид. Игроки не знают, что они имеют в Реале. Они начинают понимать это, когда их там уже нет.
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Каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю, что очень сложно стать игроком Реала, но очень легко уйти... А они этого не знают. Потом они уходят, злые, хотят большую зарплату, независимо от причины, а через две недели ты говоришь, что это будет возможно.
Со мной это случалось. Я поехал во Флоренцию, прекрасного города, а через две недели ..... Через все, в первую очередь через раздевалку, поле, все.
Я вижу игрока, который немного волнуется из-за прихода другого игрока. В этом году он впервые вышел в старте, и теперь он немного напуган: "Что будет со мной? Если я снова буду на втором плане, когда я уже показал, что могу забивать голы, хорошо играть, у меня много таланта? Возможно, я не достиг уровня Винисиуса, но я очень близок к этому".
Парень говорит, я немного волнуюсь, что со мной будет, сейчас у меня есть возможность (имеется в виду вариант с Манчестер Сити) играть или тренироваться с одним из лучших тренеров, с командой, которая имеет важный уровень... Он молод и, возможно, немного поспешил", – цитирует Marca Миятовича.
Напомним, что из-за перехода Килиана Мбаппе Родриго может потери место в старте. Бразильцем активно интересуется Манчестер Сити, а сам игрок заявил недавно, что в его жизни все может произойти.
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