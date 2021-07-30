Уже бывший центрбек мадридского клуба в последний раз встретился со своими многолетними партнерами перед отъездом в Манчестер Юнайтед.

Как известно, 28-летний француз подпишет контракт с "красными дьяволами", который будет рассчитан до лета 2026-го. Варану осталось только пройти медосмотр, а сумма трансфера оценивается в 50 млн евро.

Сегодня, 30 июля, Рафаэль посетил офис и базу Реала, где попрощался с Флорентино Пересом, Карло Анчелотти и уже бывшими одноклубниками. Среди тех, кто на прощание обнял француза, был и украинец Андрей Лунин.

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"Эти последние дни были наполнены многими эмоциями, чувствами, которыми я сейчас хочу поделиться со всеми вами. После 10-ти невероятных и прекрасных лет в Реале – клубе, который я всегда буду носить в сердце, наступил день прощания.

С момента моего приезда в 2011 году мы вместе превзошли все ожидания и достигли того, о чем я никогда не мечтал. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и всех людей, которые работают и работали в клубе, за все, что они сделали для меня. Большое спасибо также всем мадридцам, которые всегда толкали меня отдавать максимум сил и бороться за каждый успех.

Я имел честь делить раздевалку с лучшими игроками мира. Бесчисленные победы, которые я никогда не забуду, особенно "десиму". Я осознаю, что для меня было большой честью иметь возможность пережить такие особые моменты.

Наконец, я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно город Мадрид, где родилось двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной. Это была невероятная поездка во всех смыслах. Я ухожу с ощущением, что отдал все. Начинается новый раздел", – написал Варан в Instagram.

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