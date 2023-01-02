"У Тибо Куртуа и Дани Карвахаля незначительные проблемы со здоровьем. Они завтра отдохнут, а к матчу с Вильяреалом будут готовы. Кроос, Бензема, Алаба и Винисиус также не сыграют", – сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Реал видит Лунина своим первым номером – план на несколько лет с участием сенсации ЧМ-2022

Таким образом, Лунин точно выйдет в стартовом составе Реала на 1/16 финала Кубка Испании. Мадрид стартует в турнире с выездного матча против Касереньо – представителя 4 дивизиона. Азар и Одриосола также получат шанс в основе.

Украинец играл за Реал в кубке в прошлые годы. В начале 2021-го Андрей с командой позорно вылетел в 1/16 от Алькояно, а в 2022 провел два матча (против Алькояно и Эльче), после чего уступил место в старте.

В этом сезоне Лунин уже провел 6 матчей за Реал в октябре, пока Куртуа был травмирован. "Сливочные" выиграли 4 поединка с украинцем в воротах, а еще два свели к ничьим. Андрей пропустил 4 гола.

Лучше, чем Куртуа: издание из Барселоны оценило игру Лунина в первой части сезона