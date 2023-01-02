"У Тібо Куртуа та Дані Карвахаля незначні проблеми зі здоров'ям. Вони завтра відпочинуть, а до матчу з Вільяреалом будуть готові. Кроос, Бензема, Алаба та Вінісіус також не зіграють", – сказав Карло Анчелотті на пресконференції.

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Таким чином Лунін точно вийде в стартовому складі Реала на 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Мадрид стартує в турнірі з виїзного матчу проти Касереньйо – представника 4 дивізіону. Азар і Одріосола також отримають шанс в основі.

Українець грав за Реал в кубку в минулі роки. На початку 2021-го Андрій з командою ганебно вилетів у 1/16 від Алькояно, а в 2022-му провів два матчі (проти Алькояно та Ельче), після чого поступився місцем у старті.

У цьому сезоні Лунін вже провів 6 матчів за Реал у жовтні, поки Куртуа був травмований. "Вершкові" виграли 4 поєдинки з українцем у воротах, а ще два звели до нічиїх. Андрій пропустив 4 голи.

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