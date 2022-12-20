Мадридский гранд готовит дальновидный план при участии Тибо Куртуа, Андрея Лунина и Доминика Ливаковича, сообщает Defensa Central.

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Бельгиец сейчас считается железным №1, но и украинец приятно удивил, когда стал регулярнее играть в нынешнем сезоне. Флорентино Перес и Карло Анчелотти готовы доверить ворота Лунину, если тот продолжит прогрессировать. Для этого Андрею нужно продлить контракт (действующий завершается летом 2024 года) и качественно провести полноценный сезон в аренде. Реал будет искать украинцу правильную команду летом 2023-го, а также подпишет другого стабильного дублера для Куртуа (бельгийцу будет 31 год против 24 Лунина).

Им может стать Доминик Ливакович. Хорвату скоро исполнится 28, но звезд с неба он никогда не хватал. Настоящим прорывом оказался ЧМ-2022, где он стал одним из главных героев бронзовых медалей "клетчатых". Динамо Загреб оценивало своего кипера в 10 млн евро, однако теперь может просить гораздо больше. В конце нынешнего сезона Реал обдумает все риски и примет окончательное решение по позиции вратаря.

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