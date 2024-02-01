Мадридский Реал в рамках 22-го тура Ла Лиги сыграет с Хетафе. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Реал Мадрид состоится сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток на стадионе “Колоссеум” прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире показывает официальный транслятор Ла Лиги на территории Украины – медиасервис MEGOGO.

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Андрей Лунин попал в стартовый состав "сливочных". Это уже второе подряд появление в основе – а вот трёх подряд в 2024 году ещё не было. Интересно, что Карло Анчелотти держал в секрете имя голкипера на встречу с Хетафе, хотя ентренадор частенько это делал задолго до игры.

Заметим, что сейчас Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, но сыграл на один матч меньше, чем Жирона. Хетафе держится на десятой позиции

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