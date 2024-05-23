Матч против Севильи будет далеко не главным событием для Барселоны под занавес сезона.

Каталонцы готовят второе прощание с Хави, на этот раз окончательное. Новым тренером станет Ханси Флик и получит контракт на два сезона, утверждает AS.

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Никто из руководства Барсы лично еще не сообщал Хави об этом решении, однако мощный поток слухов делает ситуацию максимально очевидной. Нынешнему тренеру нужно подготовить команду к матчу против Севильи 26 мая и пережить несколько деликатных пресс-конференций. Только после этого в понедельник или вторник запланировано собрание совета директоров Барселоны. На нем слово дадут Деку, который объявит приговор Хави.

Спортивный директор "кулес" имел натянутые отношения с тренером, а теперь фактически выступит его публичным палачом. Именно Деку на днях проводил решающий раунд переговоров с Фликом. Стороны очень быстро пришли к согласию.

Еще один важный вопрос – компенсация Хави за последний год контракта. В феврале легенда Барсы был готов отказаться от всех денег, но сейчас прощание может получиться не таким полюбовным.

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