Мадридський Реал в рамках 22-го туру Ла Ліги зіграє з Хетафе. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 1 лютого. Стартовий свисток на стадіоні "Колоссеум" пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі показує офіційний транслятор Ла Ліги на території України – медіасервіс MEGOGO.

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Андрій Лунін потрапив у стартовий склад "вершкових". Це вже друга поспіль поява у основі – а от трьох поспіль у 2024 році ще не було. Цікаво, що Карло Анчелотті тримав у секреті ім'я голкіпера на зустріч з Хетафе, хоча ентренадор частенько це робив задовго до гри.

Зауважимо, що наразі Реал посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, але зіграв на один матч менше, ніж Жирона. Хетафе тримається на десятій позиції

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