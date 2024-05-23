Наставник Жироны Мичел Санчес подчеркнул, что бомбардирская гонка Артема Довбика не будет стоять над командным планом в последней игре сезона против Гранады.

“Довбик и гонка бомбардиров? Мы не будем делать ничего особенного. Во-первых, потому что Гранада также приедет побеждать. Нам нужно завершить сезон победой. Если будет гол Довбика или больше, тем лучше. Это сложно. Он имеет возможность стать Пичичи, но в первую очередь мы хотим победить. Мы забили 78 голов, имеем много возможностей у ворот соперников.

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Главное – победа. Мы не можем готовить игру для одного игрока, такой футбол я не понимаю. Мы готовим ее так, чтобы вся команда выглядела наилучшим образом. Если будет пенальти в нашу пользу? Довбик его пробьет, но не более.

Набрать 80 очков очень важно. Только 3-4 команды достигли этого в Ла Лиге. Пичичи Довбика это хорошо, но мы играем для наших людей. Монтиливи будет заполнен, должны устроить достойный праздник. Лучший способ завершить сезон – это победа", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, матч Жирона – Гранада состоится 24 мая, начало в 22:00. Соперник уже вылетел и имеет вторую худшую оборону чемпионата (72 пропущенных). Довбику нужно забивать как можно больше, чтобы догонять Александера Серлота (21 гол против 23). Форвард Вильяреала в прошлом туре оформил покер в ворота Лунина, а завершает сезон 25 мая на поле середняка – Осасуны.

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