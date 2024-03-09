Как сообщалось ранее, Тибо Куртуа уже работает в общей группе Реала после длительного отсутствия и готовится вернуться на поле.

"Куртуа после травмы будет трудно вернуться в основу": жена Лунина оценила шансы бельгийца снова стать № 1 в Реале

Украинский голкипер Андрей Лунин, который выиграл непростую конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и заставил Карло Анчелотти признать свое превосходство над испанцем, скорее всего, снова сядет на скамейку запасных, уступив место бельгийцу.

Репутация нашего земляка в клубе всегда оставалась незапятнанной. Свою порядочность Лунин продемонстрировал на последней тренировке "сливочных". По информации Defensa Central, украинский вратарь обратился к Куртуа, сообщив, что рад снова видеть его в команде и радуется его возвращению в строй.

Отмечается, что такие черты поведения Лунина очень ценит руководство Реала – за все время пребывания в мадридской команде он никогда не проявлял осуждающего отношения и не создавал сложной атмосферы в раздевалке.

К слову, ранее Анчелотти заявлял, что Куртуа может вернуться на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за "сливочных" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 9 поединках отстоял на ноль).

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