Анастасия Лунина уверена, что ее мужу по силам надолго застолбить за собой место в воротах мадридского клуба.

"Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет играть до конца сезона, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и снова стать № 1.

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Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддержит, тренер поддержит, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст", – сказала Анастасия в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Напомним, Андрей присоединился к Реалу летом 2018 года, но лишь в сезоне 2023/24 начал получать регулярное игровое время в Мадриде. Главной причиной стала травма Куртуа и неуверенная игра Кепы, который должен был стать первым номером вместо бельгийца.

К слову, Тибо уже начал работу в общей группе Реала, но его полноценное возвращение к командным тренировкам ожидается только в апреле.

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