Як повідомлялось раніше, Тібо Куртуа вже працює у загальній групі Реала після тривалої відсутності і готується повернутися на поле.

"Куртуа після травми буде важко повернутися в основу": дружина Луніна оцінила шанси бельгійця знову стати № 1 в Реалі

Український голкіпер Андрій Лунін, який виграв непросту конкуренцію у Кепи Аррісабалаги і змусив Карло Анчелотті визнати свою перевагу над іспанцем, швидше за все, знову сяде на лаву запасних, поступившись місцем бельгійцю.

Репутація нашого земляка у клубі завжди залишалась незаплямованою. Свою порядність Лунін продемонстрував на останньому тренуванні "вершкових". За інформацією Defensa Central, український воротар звернувся до Куртуа, повідомивши, що радий знову бачити його в команді і тішиться його поверненню у стрій.

Зазначається, що такі риси поведінки Луніна дуже цінує керівництво Реала – за весь час перебування у мадридській команді він ніколи не виявляв осудливого ставлення і не створював складної атмосфери в роздягальні.

До слова, раніше Анчелотті заявляв, що Куртуа може повернутися на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за "вершкових" 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 9 поєдинках відстояв на нуль).

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч