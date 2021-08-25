Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил, что во время очередного планового тестирования на COVID-19 результат Андрея Лунина оказался положительным.

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Очевидно, теперь украинцу предстоит сдача теста повторно, чтобы выяснить, действительно ли он заболел коронавирусом. На данный момент Лунин должен быть изолирован от остальной команды. Заметим, что подобная ситуация была в октябре прошлого года. Тогда первый тест футболиста оказался положительным, но повторный не подтвердил диагноз.

Напомним, Андрей оказался в списке футболистов сборной Украины, которые получили вызов на сентябрьские матчи. Ранее "сине-желтые" уже потеряли двух голкиперов – Георгия Бущана и Анатолия Трубина – из-за травм.

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