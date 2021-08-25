Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык готов доказать, что в его клубе есть игроки, способные выступать в национальной команде.

"Не скрою этого – это ответственность за весь наш клуб. Не каждый день футболиста из Ворсклы зовут в ряды главной сборной страны. Нужно уже там доказывать, что есть в клубах, подобных нашему, исполнители, которые могут приносить пользу национальной команде.

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Подсознательно я был готов к этому. Возможно, где-то определенным стечением обстоятельств, как вы знаете, из-за травм Бущана и Трубина, но футбол и состоит из определенных случайных моментов и неожиданных обстоятельств. Где-то в ленте новостей увидел, так и узнал.

В соцсетях и просто на телефон поступило немало приятных СМС от друзей, знакомых и просто людей, которые болеют за Ворсклу", – цитирует Ризныка официальный сайт Ворсклы.

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