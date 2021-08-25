Лунін здав позитивний тест на коронавірус – ще одна втрата для збірної України
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін змушений піти на карантин.
Мадридський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що під час чергового планового тестування на COVID-19 результат Андрія Луніна виявився позитивним.
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Очевидно, тепер українцю належить здати тест повторно, щоб з'ясувати, чи справді він захворів на коронавірус. Наразі Лунін повинен бути ізольований від решти команди. Зауважимо, що подібна ситуація була в жовтні минулого року. Тоді перший тест футболіста виявився позитивним, але повторний не підтвердив діагноз.
Нагадаємо, Андрій опинився у списку футболістів збірної України, які отримали виклик на вересневі матчі. Раніше "синьо-жовті" вже втратили двох голкіперів – Георгія Бущана та Анатолія Трубіна – через травми.
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