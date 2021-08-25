Мадридський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що під час чергового планового тестування на COVID-19 результат Андрія Луніна виявився позитивним.

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Очевидно, тепер українцю належить здати тест повторно, щоб з'ясувати, чи справді він захворів на коронавірус. Наразі Лунін повинен бути ізольований від решти команди. Зауважимо, що подібна ситуація була в жовтні минулого року. Тоді перший тест футболіста виявився позитивним, але повторний не підтвердив діагноз.

Нагадаємо, Андрій опинився у списку футболістів збірної України, які отримали виклик на вересневі матчі. Раніше "синьо-жовті" вже втратили двох голкіперів – Георгія Бущана та Анатолія Трубіна – через травми.

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