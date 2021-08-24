Потужна доза любові і патріотизму від наших футболістів. Українською заговорили навіть легіонери!

Тридцятиріччя відновлення української державності, військовий парад, мільйони красивих людей у вишиванках – все це надихає до гордості за нашу націю.

Не залишились осторонь і футболісти та тренери, влаштувавши патріотичний челендж у соцмережах. Що прикметно, абсолютно всі заговорили українською мовою. Запрошуємо до перегляду.

Олександр Шовковський, як завжди, влучно про свободу.

Андрій Шевченко, нагороджений орденом Ярослава Мудрого, вітає державу двома мовами.

Роман Зозуля закликає писати історію України красиво і на віки.

Був щедрим на слова і В'ячеслав Шевчук – пишається, що є українцем.

Андрій Пятов: перемоги кожного з нас – це перемоги України.

Руслан Ротань ще на куражі від дубля у матчі зі світовими зірками футболу.

Євген Левченко не забуває про Неньку навіть у Нідерландах.

Естетичне вітання з Мадрида від Андрія Луніна та чарівної Анастасії. "З Днем Незалежності, Україно", – написав голкіпер Реала.

У Романа Яремчука сьогодні ключовий матч за вихід у груповий турнір ЛЧ – ще одна гарна нагода подарувати українцям позитивні емоції.

Запиляв сторіс Олександр Зінченко – на зв'язку Манчестер.

На черзі – Бергамо та Руслан Маліновський.

Свідомі хлопці грають у Минаї. Ось Євген Селезньов з одноклубниками вітає Неньку прямо із тренажерки.

А це – Олексій Хахльов, хавбек закарпатського клубу.

Долучився потужний десант із київського Динамо – Денис Бойко, Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін.

На хвилі піднесення перебувають деякі футболісти Шахтаря – теперішні й колишні: Сергій Болбат, Артем Федецький, Анатолій Трубін, Віктор Коваленко, Тарас Качараба, Тарас Степаненко.

Форвард Вереса Михайло Сергійчук.

Хавбек Руха Павло Оріховський.

Його одноклубник – голкіпер Юрій Паньків.

Екс-голкіпер Карпат Роман Підківка.

Оборонець хіхонського Спортінга Василь Кравець.

Захисник Десни Євген Селін.

Хавбек Гента Роман Безус.

Український легіонер Торпедо-БелАЗ Юрій Габовда. На фото – його донька.

Хавбек Львова Сергій Політило.

Екс-голкіпер Оболоні та бельгійського Льєрса Ігор Березовський був серед щасливчиків на параді українського війська. Поспішайте переглянути кілька крутих сторіс у його Instagram.

Бразилець Даніло Сілва відзначився зворушливим привітанням із Днем Прапора. Почин земляка підтримали екс-гравці Металіста та Дніпра – Едмар і Матеус. Обидва жонаті на українках.

А ось такого ви точно не чекали. Пам'ятаєте Емануеля Окодуву, нігерійського форварда київського Арсенала, Ворскли і навіть Шахтаря та Динамо?

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