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Лунин с нетерпением ожидает первый матч после паузы – фото тренировки украинца

14:32 25 Читати українською
Лунин с нетерпением ожидает первый матч после паузы – фото тренировки украинца
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Овьедо Андрей Лунин упорно готовится к возобновлению сезона в Сегунде.

Игрок сборной Украины в своем Instagram опубликовал несколько фотографий с тренировки.

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"Предпоследняя тренировка. Осталось совсем немного", – написал Лунин под публикацией. Овьедо сыграет свой первый матч после паузы уже завтра, 12 июня. Команда украинца в рамках 32 тура Сегунды будет принимать Понферрадину, которая идет в середине турнирной таблицы.

Напомним, Лунин присоединился к Овьедо зимой в и сразу стал основным – сыграл 9 матчей, пропустил 10 голов.

Лунин имеет только один вариант продолжения карьеры – Овьедо смирился с потерей украинца

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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