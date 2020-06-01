Лунин имеет только один вариант продолжения карьеры – Овьедо смирился с потерей украинца

Украинский кипер вернется на Сантьяго Бернабеу, как только будет доигран сезон 2019/20. Сегунда возвращается уже через 10 дней.

Овьедо, за который Андрей Лунин выступает на правах аренды из Реала, не видит никакой возможности оставить украинского чемпиона мира надольше. Источник, близкий к астурийскому клуб3, подтвердил "Футбол 24", что наш чемпион мира (U-20) возвращается в Мадрид, чтобы выполнять роль второго голкипера – дублера Куртуа.

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Ранее Овьедо договорился с Реалом о продлении аренды Лунина на период доигрывания сезона. Первый матч после карантина астурийцы проведут 12 июня – дома против Понферрадины. Завершит команда Лунина первенство в Сегунде выездным поединком с Эльче (19 июля). После этого Андрей, очевидно, присоединится к лагерю "бланкос".

После 35-ти туров Овьедо расположился на 17-й позиции, набрав 35 очков. Столько же пунктов имеют в активе Альбасете Зозули и Депортиво, который находится в опасной зоне из-за худшего баланса забитых и пропущенных.

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