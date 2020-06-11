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Лунін з нетерпінням очікує на перший матч після паузи – фото тренування українця

14:32 114 Читать на русском
Лунін з нетерпінням очікує на перший матч після паузи – фото тренування українця
Андрій Лунін / Getty Images

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін наполегливо готується до відновлення сезону в Сегунді.

Гравець збірної України у своєму Instagram опублікував кілька фотографій з тренування.

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"Передостаннє тренування. Залишилося зовсім трохи", – написав Лунін під публікацією. Ов'єдо зіграє свій перший матч після паузи вже завтра, 12 червня. Команда українця в рамках 32 туру Сегунди прийматиме Понферрадіну, яка йде в середині турнірної таблиці.

Нагадаємо, Лунін приєднався до Ов'єдо взимку у і відразу став основним – відіграв 9 матчів, пропустив 10 голів.

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Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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