Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили борщ.

Лунин устроил кулинарный трип в Мадриде, пригласив известного шоумена на дегустацию

Видео пошагового творения пищевого шедевра наш земляк опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, Лунин не равнодушен к кулинарным шоу – ранее он появлялся в программе о еде известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова, которую тот снимал в Мадриде, а затем приглашал экс-ведущего "Орла и решки" в столицу Испании полакомиться хинкали.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Реал 19 матчей, в которых пропустил 14 голов (еще в 9 поединках отстоял "на ноль").

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