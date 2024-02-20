Андрей Лунин кроме изнурительных тренировок не забывает побаловать себя вкусненьким.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин посетил ресторан грузинской кухни в Мадриде. На своей странице в социальной сети Instagram наш земляк опубликовал сториз, на котором изображены аппетитные хинкали.

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Лунин пригласил в столицу Испании известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова, который сейчас снимает свой "Вкусный видеоблог". "Приезжай в Мадрид пробовать", – подписал Лунин фотографию, зная, что Бедняков является фанатом хинкали.

К слову, ранее Лунин уже снимался в программе экс-ведущего популярной программы "Орел и решка". В эпизоде "Вкусный Мадрид" Бедняков в центре Мадрида решил спросить совета, где бы вкусно поесть, у первого встречного, которым оказался голкипер Реала. Однако тот заявил, что питается преимущественно фаст-фудом, предложив посетить МакДональдс и БургерКинг.

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