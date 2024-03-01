Український голкіпер Реала Андрій Лунін разом з відомим іспанським кулінарним блогером Еліасом Досунму приготували борщ.

Лунін влаштував кулінарний тріп у Мадриді, запросивши відомого шоумена на дегустацію

Відео покрокового творіння харчового шедевру наш земляк опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, Лунін не байдужий до кулінарних шоу – раніше він з'являвся у програмі про їжу відомого українського шоумена та футбольного вболівальника Андрія Беднякова, яку той знімав у Мадриді, а згодом запрошував екс-ведучого "Орла і решки" до столиці Іспанії поласувати хінкалі.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Реал 19 матчів, в яких пропустив 14 голів (ще у 9 поєдинках відстояв "на нуль").

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